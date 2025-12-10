10 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

हेमा मालिनी ने क्यों वृंदावन में रखी धर्मेंद्र की शोक सभा? बड़ा कारण आया सामने

Hema Malini Dharmendra Prayer Meet: हेमा मालिनी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने दिल्ली में 11 दिसंबर और वृंदावन में भी इस तारीख को शोक सभा आयोजित की है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 10, 2025

Hema Malini organised Dharmendra Prayer Meet In Vrindavan Sant Samaj will pay tribute

धर्मेंद्र की वृंदावन में होगी शोक सभा

Hema Malini Dharmendra Prayer Meet: हेमा मालिनी और धर्मेंद्र एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और यही वजह थी कि धर्मेंद्र ने शादीशुदा होते हुए भी हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी। जिससे उनकी दो बेटियां हुईं, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने दोनों परिवारों को बेहद अलग रखा। अब पति धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी ने दिल्ली में 11 दिसंबर को प्रेयर मीट रखी है, वहीं अब खबर है कि उन्होंने वृंदावन में भी शोक सभा आयोजित की है। जिसमें कई लोग आएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आइये कब, किस समय और कहां होगा ये पूरा कार्यक्रम जानते हैं...

हेमा मालिनी ने रखी धर्मेंद्र के लिए एक और शोक सभा (Hema Malini Dharmendra Prayer Meet In Vrindavan)

रिपोर्ट के अनुसार, धर्मेंद्रको श्रद्धांजलि देने के लिए मथुरा की सांसद और उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने वृंदावन में एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन करने का फैसला किया है। दिवंगत धर्मेंद्र की आत्मा की शांति के लिए यह श्रद्धांजलि सभा 13 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। यह विशेष सभा वृंदावन के छटीकरा रोड स्थित श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम में रखी गई है।

ब्रजभूमि से था धर्मेंद्र का लगाव (Dharmendra Prayer Meet)

सांसद हेमा मालिनी ने बताया कि धर्मेंद्र का ब्रजभूमि (वृंदावन) से गहरा जुड़ाव रहा है और यहां उनके चाहने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। उन्होंने बताया कि उनकी आत्मा की शांति के लिए और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यह सभा आयोजित की जा रही है। प्रतिनिधि द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस सभा में धर्मेंद्र के ब्रजवासी फैंस, स्थानीय गणमान्य नागरिक और संत समाज उन्हें श्रद्धांजलि देंगे।

मुंबई की शोक सभा में नहीं दिखी थीं हेमा मालिनी (Hema Malini Wife Of Dharmendra)

हाल ही में मुंबई में धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने एक शोक सभा आयोजित की थी। लेकिन उस सभा में हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना कोई भी नजर नहीं आया था। हालांकि, फिल्म इंडस्ट्री की तमाम बड़ी हस्तियां वहां मौजूद थीं।

ब्रजभूमि के प्रति धर्मेंद्र के विशेष प्रेम को देखते हुए, सांसद हेमा मालिनी ने खुद आगे बढ़कर वृंदावन में इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम की पहल की है, ताकि उनके ब्रजवासी फैंस और स्थानीय संत समाज उन्हें अंतिम विदाई दे सकें और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर सकें।

Hema Malini emotional on Dharmendra 90th Birthday said your demise let me heartbroken

