हेमा मालिनी ने क्यों वृंदावन में रखी धर्मेंद्र की शोक सभा? बड़ा कारण आया सामने

धर्मेंद्र की वृंदावन में होगी शोक सभा
Hema Malini Dharmendra Prayer Meet: हेमा मालिनी और धर्मेंद्र एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और यही वजह थी कि धर्मेंद्र ने शादीशुदा होते हुए भी हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी। जिससे उनकी दो बेटियां हुईं, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने दोनों परिवारों को बेहद अलग रखा। अब पति धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी ने दिल्ली में 11 दिसंबर को प्रेयर मीट रखी है, वहीं अब खबर है कि उन्होंने वृंदावन में भी शोक सभा आयोजित की है। जिसमें कई लोग आएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आइये कब, किस समय और कहां होगा ये पूरा कार्यक्रम जानते हैं...
रिपोर्ट के अनुसार, धर्मेंद्रको श्रद्धांजलि देने के लिए मथुरा की सांसद और उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने वृंदावन में एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन करने का फैसला किया है। दिवंगत धर्मेंद्र की आत्मा की शांति के लिए यह श्रद्धांजलि सभा 13 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। यह विशेष सभा वृंदावन के छटीकरा रोड स्थित श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम में रखी गई है।
सांसद हेमा मालिनी ने बताया कि धर्मेंद्र का ब्रजभूमि (वृंदावन) से गहरा जुड़ाव रहा है और यहां उनके चाहने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। उन्होंने बताया कि उनकी आत्मा की शांति के लिए और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यह सभा आयोजित की जा रही है। प्रतिनिधि द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस सभा में धर्मेंद्र के ब्रजवासी फैंस, स्थानीय गणमान्य नागरिक और संत समाज उन्हें श्रद्धांजलि देंगे।
हाल ही में मुंबई में धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने एक शोक सभा आयोजित की थी। लेकिन उस सभा में हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना कोई भी नजर नहीं आया था। हालांकि, फिल्म इंडस्ट्री की तमाम बड़ी हस्तियां वहां मौजूद थीं।
ब्रजभूमि के प्रति धर्मेंद्र के विशेष प्रेम को देखते हुए, सांसद हेमा मालिनी ने खुद आगे बढ़कर वृंदावन में इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम की पहल की है, ताकि उनके ब्रजवासी फैंस और स्थानीय संत समाज उन्हें अंतिम विदाई दे सकें और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर सकें।
