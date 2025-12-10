हेमा मालिनी ने क्यों वृंदावन में रखी धर्मेंद्र की शोक सभा? बड़ा कारण आया सामने

Hema Malini Dharmendra Prayer Meet: हेमा मालिनी और धर्मेंद्र एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और यही वजह थी कि धर्मेंद्र ने शादीशुदा होते हुए भी हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी। जिससे उनकी दो बेटियां हुईं, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने दोनों परिवारों को बेहद अलग रखा। अब पति धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी ने दिल्ली में 11 दिसंबर को प्रेयर मीट रखी है, वहीं अब खबर है कि उन्होंने वृंदावन में भी शोक सभा आयोजित की है। जिसमें कई लोग आएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आइये कब, किस समय और कहां होगा ये पूरा कार्यक्रम जानते हैं...