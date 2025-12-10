आरजे महवश की बॉलीवुड में एंट्री, इस एक्टर संग करेंगी रोमांस, फिल्म का नाम आया सामने

आरजे महवश की नई फिल्म की हुई अनाउंसमेंट
RJ Mahvash New Movie: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश अब बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। आज यानी बुधवार को उनकी पहली फिल्म की घोषणा हो चुकी है। साथ ही उनके साथ कौन का हीरो होगा उसका नाम भी सामने आ गया है। फैंस दोनों की इस जोड़ी को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। फिल्म का नाम सुनते ही सोशल मीडिया पर कमेंट की लाइन लग गई है।
आरजे महवश की पहली फिल्म को फेमस कोरियोग्राफर और निर्देशक रेमो डिसूजा प्रस्तुत कर रहे हैं। फिल्म का नाम 'टेढ़ी है पर मेरी है' रखा गया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। फिल्म का ऐलान करने के लिए एक रोमांचक अनाउंसमेंट वीडियो जारी किया गया है। वहीं उनके साथ जो एक्टर नजर आएगा, वह कोई और नहीं बल्कि पंचायत के 'सचिव जी' यानी जितेंद्र कुमार होंगे।
फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो रेमो डिसूजा ने खुद जारी किया है। इस वीडियो में लीड रोल निभा रहे एक्टर जितेंद्र कुमार की आवाज में वॉयस ओवर है। फिल्म में 'पंचायत' फेम जितेंद्र कुमार गुलाब हकीम के किरदार में नजर आएंगे, जबकि आरजे महवश नगमा का किरदार निभाएंगी।
हालांकि, अनाउंसमेंट वीडियो में आरजे महवश की कोई झलक नहीं दिखाई गई है और जितेंद्र कुमार भी सिर्फ एक तस्वीर में ही नजर आए हैं। गुलाब और नगमा की इस अनोखी मोहब्बत की कहानी का परिचय खुद जितेंद्र कुमार ने वॉयस ओवर के जरिए दिया है।
रेमो डिसूजा ने अनाउंसमेंट वीडियो को शेयर करते हुए एक इमोशनल कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने लिखा, "गुलाब और नगमा की मोहब्बत। एक ऐसी मोहब्बत जिसमें जान कम है, लेकिन जुनून ज्यादा है। गुलाब में मोहब्बत का कीड़ा है और नगमा में एक कुदरत का। दिल धड़कता है, कहानी मोड़ लेती है और प्यार जिद दिखाता है और उसी जिद में दिल धड़कते हैं। प्रस्तुत करते हैं- टेढ़ी है पर मेरी है।"
रेमो डिसूजा द्वारा प्रस्तुत इस रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म का निर्देशन जयेश प्रधान ने किया है। वहीं, फिल्म में संगीत नेशनल अवॉर्ड विनर संगीतकार इस्माइल दरबार ने दिया है। यह फिल्म आरजे महवश की पहली बॉलीवुड फिल्म होगी, जिसके जरिए वह बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत करने जा रही हैं। फिलहाल फिल्म की सिर्फ घोषणा हुई है, जिसकी शूटिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद है।
