आरजे महवश की बॉलीवुड में एंट्री, इस एक्टर संग करेंगी रोमांस, फिल्म का नाम आया सामने

RJ Mahvash New Movie: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश अब बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। आज यानी बुधवार को उनकी पहली फिल्म की घोषणा हो चुकी है। साथ ही उनके साथ कौन का हीरो होगा उसका नाम भी सामने आ गया है। फैंस दोनों की इस जोड़ी को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। फिल्म का नाम सुनते ही सोशल मीडिया पर कमेंट की लाइन लग गई है।