सिंगर चन्नी नट्टन के घर फायरिंग के बाद दिलजीत दोसांझ को मिली धमकी, 1984 के दंगों से जुड़ा का मामला

गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि दिलजीत ने अमिताभ बच्चन को इज्जत देकर '1984 के सिख नरसंहार के हर एक पीड़ित, विधवा और अनाथ का अपमान किया है।' संगठन ने यह भी दावा किया है कि अमिताभ बच्चन ने 31 अक्टूबर, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद फैले तनाव के दौरान हिंदुस्तानी भीड़ को सार्वजनिक रूप से उकसाया था। SFJ का आरोप है कि उन्होंने 'खून का बदला खून' जैसे नरसंहारी नारा लगाया था, जिसके बाद पूरे भारत में 30,000 से ज्यादा सिख महिला-पुरुष और बच्चों की निर्मम हत्या हुई थी।