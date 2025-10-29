Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सिंगर चन्नी नट्टन के घर फायरिंग के बाद दिलजीत दोसांझ को मिली धमकी, 1984 के दंगों से जुड़ा का मामला

Diljit Dosanjh Gets threat: पंजाबी इंडस्ट्री से एक और बड़ी खबर आ रही है। कनाडा के पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर फायरिंग के बाद दिलजीत दोसांझ को धमकी मिली है। यह धमकी क्यों दी गई है इसके पीछे की बड़ी वजह का भी खुलासा हो गया है। 

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 29, 2025

Diljit Dosanjh Gets threat

दिलजीत दोसांझ को मिली धमकी

Diljit Dosanjh Gets threat: पंजाबी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी आतंकवादी समूह 'सिख फॉर जस्टिस' (SFJ) ने एक गंभीर धमकी दी है। SFJ के लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बुधवार, 29 अक्टूबर को दिलजीत को धमकी देते हुए कहा है कि 1 नवंबर को जो भी उनके ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉन्सर्ट है उसे को बंद किया जाए। इस खबर के बाद से सोशल मीडिया पर हर कोई डर गया है। दिलजीत के फैंस भी लगातार कमेंट कर रहे हैं। आइये जानते हैं क्यों ये धमकी दी गई है।

दिलजीत दोसांझ को इस वजह से मिली धमकी (Diljit Dosanjh Gets threat)

दिलजीत दोसांझ को जो धमकी मिली है उसके पीछे की वजह चौंकाने वाली है। यह धमकी इसलिए दी गई है क्योंकि दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के एक एपिसोड में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पैर छुए थे। जी हां! अमिताभ बच्चन के पैर छूने की वजह से सिंगर को चेतावनी और धमकी दोनों दी गई है।

1 नवंबर की तारीख पर मिली चेतावनी (Diljit Dosanjh Australia tour 2025)

'ईटाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, SFJ ने खास तौर पर 1 नवंबर को दिलजीत के कॉन्सर्ट को बंद करने का ऐलान किया है। इसकी वजह यह है कि इस दिन अकाल तख्त साहिब द्वारा सिख 'नरसंहार स्मरण दिवस' (Sikh Genocide Remembrance Day) के रूप में मनाया जाता है और SFJ 1984 के सिख विरोधी दंगों में 'भीड़ को उकसाने' का आरोप हमेशा अमिताभ बच्चन पर लगाता आया है। यही वजह है कि संगठन का यह कड़ा फैसला दिलजीत के अमिताभ बच्चन के पैर छूने के कुछ ही दिनों बाद आया है।

दिलजीत दोसांझ ने किया पीड़ितों का अपमान (Diljit Dosanjh Amitabh Bachchan)

गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि दिलजीत ने अमिताभ बच्चन को इज्जत देकर '1984 के सिख नरसंहार के हर एक पीड़ित, विधवा और अनाथ का अपमान किया है।' संगठन ने यह भी दावा किया है कि अमिताभ बच्चन ने 31 अक्टूबर, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद फैले तनाव के दौरान हिंदुस्तानी भीड़ को सार्वजनिक रूप से उकसाया था। SFJ का आरोप है कि उन्होंने 'खून का बदला खून' जैसे नरसंहारी नारा लगाया था, जिसके बाद पूरे भारत में 30,000 से ज्यादा सिख महिला-पुरुष और बच्चों की निर्मम हत्या हुई थी।

कॉन्सर्ट का बहिष्कार करने की मांग (Diljit Dosanjh Australia boycott the concert)

SFJ ने दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को बायकॉट करने की भी मांग की है। संगठन ने कहा है कि सिंगर ने 'स्मृति दिवस का मजाक' उड़ाया है, इसलिए दुनिया भर के सिख समूहों और कलाकारों को उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए और 1 नवंबर को कॉन्सर्ट वाली जगह के बाहर से एक बड़ी रैली निकाली जाएगी।

बता दें कि सिख धार्मिक प्राधिकरण, अकाल तख्त ने 2010 में 1984 की हत्याओं को नरसंहार घोषित किया था और तभी से 1 नवंबर को सिख नरसंहार स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिलजीत दोसांझ या उनकी टीम की तरफ से फिलहाल इस धमकी पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

ये भी पढ़ें

शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में 960 की चाय, 800 का टोस्ट और 1.59 लाख की है वाइन, एक रात का टर्नओवर सुन लगेगा झटका
बॉलीवुड
Shilpa Shetty Restaurant Bastian mumbai

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

29 Oct 2025 01:45 pm

Published on:

29 Oct 2025 01:40 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सिंगर चन्नी नट्टन के घर फायरिंग के बाद दिलजीत दोसांझ को मिली धमकी, 1984 के दंगों से जुड़ा का मामला

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘थामा’ और ‘एक दीवाने की दीवानीयत’ क्या इन 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी?

Thamma Box Office Collection Day 3
बॉलीवुड

इतना गंदा ड्रेस… इंडिया की टॉप सुपरमॉडल की हुई फजीहत, वीडियो आया सामने

Model Alicia Kaur
बॉलीवुड

शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में 960 की चाय, 800 का टोस्ट और 1.59 लाख की है वाइन, एक रात का टर्नओवर सुन लगेगा झटका

Shilpa Shetty Restaurant Bastian mumbai
बॉलीवुड

दहेज उत्पीड़न से परेशान 23 साल की महिला ने की आत्महत्या, ये फेमस एक्टर हुआ आगबबूला, लिखा मैसेज

Rajkummar Rao angry on 23 years raipur woman suicide
बॉलीवुड

47 साल पुराना वो दंगा जिसमें चली गई 184 लोगों की जान, 50 करोड़ में तैयार होगी फिल्म, कहानी सुनकर कांप उठेगी रूह

Sambhal Files Riot
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.