सिर्फ 7 एपिसोड, लेकिन मजा भरपूर, 4 सहेलियों की कहानी OTT पर बनी सबकी फेवरेट

अमेजन प्राइम की ये सीरीज रिलीज के बाद दिल्ली, मुंबई समेत पूरे भारत में तेजी से फेमस हो रही है और भारत की टॉप वेब सीरीज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है। दरअसल, लंबे इंतजार के बाद जब ये सीजन सामने आया, तो दर्शकों ने इसे तुरंत देखना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ भी की जा रही है। इस सीरीज की कहानी मनोरंजन के साथ-साथ दर्शकों के दिल को भी छू रही है। आने वाले दिनों में दर्शकों का इस सीजन पर क्या फीडबैक रहता है, ये देखना मजेदार होने वाला है।