सिर्फ 7 एपिसोड, लेकिन मजा भरपूर, 4 सहेलियों की कहानी OTT पर बनी सबकी फेवरेट

4 friends story (सोर्स: X)
Trending OTT Show: जब से ओवर द टॉप यानी OTT आया है, तबसे इंटरटेनमेंट में जरा भी कमी नहीं आई है, बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस से उतरने के बाद सीधे इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देती हैं। ऐसे ही एक नए और मजेदार शो ने प्राइम वीडियो पर तहलका मचा दिया है। इस बार अमेजन प्राइम वीडियो पर 4 साल के लंबे इंतजार के बाद फेमस वेब सीरीज 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' का चौथा सीजन रिलीज हुआ है, जो रिलीज होते ही ओटीटी की टॉप 10 में जगह बना चुका है।
ये सीरीज चार खास सहेलियों की दोस्ती, उनके जज्बात और जिंदगी के उतार-चढ़ाव की कहानी है। बता दें, सीजन 4 की शुरुआत पिछले सीजन की कहानी से होती है, जहां सिद्धी (मानवी गगरू) अपनी शादी में बिजी होती हैं। हालांकि इस नई जिम्मेदारी को लेकर उनकी घबराहट साफ नजर आती है और उनकी तीनों सहेलियां उनके हर कदम पर उनका साथ देती हैं। शादी के बाद ये चारों दोस्त नई राहों पर कदम बढ़ाती हैं, जो उनकी जिंदगी में बदलाव लेकर आती है आगे की कहानी जानने के लिए आपको ये सीरीज पूरी देखनी होगी, जो काफी मजेदार है।
अमेजन प्राइम की ये सीरीज रिलीज के बाद दिल्ली, मुंबई समेत पूरे भारत में तेजी से फेमस हो रही है और भारत की टॉप वेब सीरीज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है। दरअसल, लंबे इंतजार के बाद जब ये सीजन सामने आया, तो दर्शकों ने इसे तुरंत देखना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ भी की जा रही है। इस सीरीज की कहानी मनोरंजन के साथ-साथ दर्शकों के दिल को भी छू रही है। आने वाले दिनों में दर्शकों का इस सीजन पर क्या फीडबैक रहता है, ये देखना मजेदार होने वाला है।
अगर आप भी दोस्ती, जिंदगी की हकीकत और छोटे-छोटे जज्बाती पल देखने के शौकीन हैं, तो इस वीकेंड 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' का चौथा सीजन अमेजन प्राइम वीडियो पर देखना ना भूलें। ये सीरीज आपकी दोस्ती और जज्बातों को एक नई नजर से समझने का मौका देगी।
