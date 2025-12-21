Emraan Hashmi Surgery : एक्टर इमरान हाशमी की पेट की सर्जरी, डॉक्टर से जानिए क्या है हेल्थ इश्यू?

Emraan Hashmi Abdominal Surgery : एक्टर इमरान हाशमी के हेल्थ को लेकर खबर आई है कि उनकी सर्जरी करनी पड़ी। इमरान हाशमी की सर्जरी वाली फोटो भी वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देखने के बाद फैंस दुखी है। साथ ही चिंतित हैं कि इमरान को क्या हो गया जिसके कारण इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ी। आइए, जानते हैं इमरान हाशमी का हेल्थ अपडेट (Emraan Hashmi health update) और पेट के ऊतक की सर्जरी करने के पीछे का कारण।