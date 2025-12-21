21 दिसंबर 2025,

रविवार

Emraan Hashmi Surgery : एक्टर इमरान हाशमी की पेट की सर्जरी, डॉक्टर से जानिए क्या है हेल्थ इश्यू?

Emraan Hashmi Surgery Photo: एक्टर इमरान हाशमी की सर्जरी करने की फोटो वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि इमरान हाशमी की इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ी। आइए, डॉक्टर से समझते हैं कि इमरान हाशमी को क्या हेल्थ इश्यू है?

मुंबई

image

Ravi Gupta

Dec 21, 2025

Emraan Hashmi Abdominal Surgery, Emraan Hashmi Surgery, abdominal tissue tear, Emraan Hashmi health update, Awarapan 2,

इमरान हाशमी की फाइल फोटो | Photo- Emraan Hashmi/ Instagram

Emraan Hashmi Abdominal Surgery : एक्टर इमरान हाशमी के हेल्थ को लेकर खबर आई है कि उनकी सर्जरी करनी पड़ी। इमरान हाशमी की सर्जरी वाली फोटो भी वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देखने के बाद फैंस दुखी है। साथ ही चिंतित हैं कि इमरान को क्या हो गया जिसके कारण इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ी। आइए, जानते हैं इमरान हाशमी का हेल्थ अपडेट (Emraan Hashmi health update) और पेट के ऊतक की सर्जरी करने के पीछे का कारण।

Emraan Hashmi Surgery | 'अवारापन 2' की शूटिंग के दौरान गंभीर चोट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'आवारपन 2' की शूटिंग के दौरान इमरान हाशमी को पेट में गंभीर चोट लगी थी। चोट इतनी गहरी थी कि पेट के ऊतक फट (Abdominal tissue tear) गए थे। इसलिए इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ी थी।

इमरान हाशमी का ये VIDEO देखिए

पेट के ऊतकों का फटना कितना गंभीर है?

डॉ. हिमांशु गुप्ता, सीनियर फिजिशियन ने बताया कि पेट के ऊतकों का फटना गंभीर होता है। इस कारण भयंकर दर्द, इंटरनल ब्लीडिंग आदि होती है। इसलिए, इसे गंभीर माना जाता है। मरीज की स्थिति को देखकर सर्जरी करने का फैसला लिया जाता है।

पेट के ऊतकों का फटने का कारण

पेट के ऊतकों (Abdominal Tissues) के फटने के पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं-

  • पेट की मांसपेशियों में खिंचाव या फटना : अचानक तेज झटका लगना, भारी वजन उठाना, गलत तरीके से या अपनी क्षमता से अधिक वजन उठाना, अत्यधिक एक्सरसाइज करना।
  • हर्निया
  • पेट पर चोट लगना

पेट के ऊतकों का फटने के प्रमुख लक्षण

  • पेट में अचानक तेज दर्द होना
  • पेट में सूजन या किसी खास जगह पर उभार
  • बुखार, मतली या उल्टी आना

डॉ. हिमांशु कहते हैं कि इस तरह के लक्षण दिखने पर आपको फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि, देरी होने पर दिक्कत बढ़ सकती है।

इमरान हाशमी की सर्जरी वाली तस्वीर है पुरानी

इमरान हाशमी की तस्वीर पुरानी बताई जा रही है, जब अवारापन के सीक्वल की शूटिंग हो रही थी। अब आवारापन 2 फिल्म अप्रैल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस सीक्वल में 'शिवम पंडित' की वापसी को लेकर भी फैंस बेताब हैं।

