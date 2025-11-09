सनसनी: प्रेम प्रसंग में युवक की बीच सड़क पर बेरहमी से पीट कर हत्या, एक गिरफ्तार

Young man murdered in love affair कानपुर में बीच सड़क पर एक युवक की बेरहमी से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। मृतक परिजनों से बातचीत की गई। अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि प्राथमिक जांच में हत्या के पीछे का कारण लड़की है। जिसके कारण दो ग्रुप में लड़ाई हुई है। मृतक परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। घटना रावतपुर थाना क्षेत्र की है।