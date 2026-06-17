Badaun Road Accident: ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, शादी में शगुन देने मायके जा रहीं 6 महिलाओं की मौत, 3 लोग घायल

सड़क हादसे में 6 महिलाओं की मौत (इमेज-पत्रिका)
Road Accident: बदायूं में ट्रैक्टर-ट्रॉली यात्रियों को लेकर जा रहे ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। हादसे का शिकार हुई सभी महिलाएं शादी का शगुन देने के लिए अपने मायके जा रही थीं। यह हादसा उझानी कोतवाली क्षेत्र में बरेली-मथुरा हाईवे पर हुआ है।
बरेली-मथुरा हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 6 महिलाओं की मौत हो गई। यह सभी महिलाएं शादी का शगुन देने के लिए मायके जा रही थीं। शादी में शामिल होने से पहले उनकी खुशियां मातम में बदल गईं। रास्ते में ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद महिलाएं ई-रिक्शा से छिटककर करीब 10 फीट दूर जा गिरीं। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के डॉक्टरों ने 6 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया।
हादसे में जान गंवाने वाली महिलाओं का नाम प्रेमा (32), गंगाश्री उर्फ सरला (32), राजुकुमारी (50), रेवती (80), नारायणी (30) और आरती (30) है। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई कर रही है।
हादसे की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी अवनीश राय और एसएसपी अंकिता शर्मा मौके पर पहुंचीं। अधिकारियों ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया और हादसे के संबंध में जानकारी जुटाई।
(नोट- खबर अपडेट की जा रही है)
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