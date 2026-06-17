Badaun Road Accident: ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, शादी में शगुन देने मायके जा रहीं 6 महिलाओं की मौत, 3 लोग घायल

बरेली-मथुरा हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 6 महिलाओं की मौत हो गई। यह सभी महिलाएं शादी का शगुन देने के लिए मायके जा रही थीं। शादी में शामिल होने से पहले उनकी खुशियां मातम में बदल गईं। रास्ते में ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद महिलाएं ई-रिक्शा से छिटककर करीब 10 फीट दूर जा गिरीं। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के डॉक्टरों ने 6 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया।