बदायूं की रहने वाली 11 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत, डॉक्टर के घर ग्रिल से लटका मिला शव… परिजन बोले चेहरा…

बदायूं जिले से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला पंजाब के मोहाली से सामने आया है। जहां 11 साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्ची का शव डॉक्टर के घर के पीछे बने बरामदे में ग्रिल से लटका हुआ मिला है। जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक, बच्ची का परिवार करीब तीन महीने पहले काम की तलाश में चंडीगढ़ आया था। बच्ची पिछले दो महीने से सन्नी एन्क्लेव में एक डॉक्टर के घर रहकर काम कर रही थी। उसे हर महीने 5 हजार रुपये दिए जाते थे। परिवार का कहना है कि वह पहले घर आ जाती थी। लेकिन पिछले 15 दिनों से वह वहीं रह रही थी।