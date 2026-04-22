बदायूं के शादी समारोह में खौफनाक हादसा: आवारा कुत्ते के हमले से 60 से ज्यादा लोग घायल, मचा हड़कंप

बदायूं के शादी समारोह में खौफनाक हादसा | AI Generated Image
Dog Attack Wedding Budaun: बदायूं जिले में एक शादी समारोह के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक आवारा कुत्ता अचानक बैंक्वेट हॉल में घुस आया और लोगों पर हमला करने लगा। यह घटना सोमवार को बिसौली थाना क्षेत्र के बिल्सी रोड स्थित अभिनंदन बैंक्वेट हॉल में हुई, जहां दुल्हन की विदाई चल रही थी। खुशी का माहौल देखते ही देखते चीख-पुकार में बदल गया, जब कुत्ते ने मेहमानों और परिवार के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुत्ते के अचानक हमले से वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इस दौरान महिलाएं और बच्चे घबराकर चिल्लाने लगे, कई लोग भागते समय गिर गए और घायल हो गए। स्थिति इतनी भयावह थी कि कुछ मिनटों में ही पूरा समारोह स्थल खाली होने लगा।
बताया जा रहा है कि कुत्ता बैंक्वेट हॉल से निकलकर सड़क पर पहुंच गया, जहां उसने राहगीरों और दुकानदारों पर भी हमला किया। हमले के बाद कुत्ता पास के एक गांव की ओर भाग गया, जहां उसने मवेशियों को भी काटने की सूचना है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है।
इस हमले में घायल होने वालों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। घायलों में मनीषा (9), पूजा (12), विजय प्रताप (15), कंचन (16), पिंकी (26), रमेश (50), मदन लाल (66), सुनीता (35) और चंद्रावती (40) समेत कई लोग शामिल हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।
सभी घायलों को बिसौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। चिकित्सकों ने सभी को एंटी-रेबीज इंजेक्शन दिए और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। कुछ लोगों ने निजी अस्पतालों में भी इलाज कराया।
सीएचसी के चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सोमवार को कुल 109 लोगों ने एंटी-रेबीज उपचार के लिए पंजीकरण कराया था। इनमें से करीब 60 लोग उसी बैंक्वेट हॉल की घटना से जुड़े हुए थे, जिससे घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा और डर दोनों देखने को मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि आवारा कुत्तों की समस्या पर खर्च होने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण ऐसे हादसे हो रहे हैं।
प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अपर जिलाधिकारी ने बिसौली नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को तुरंत कार्रवाई करने और आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।
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