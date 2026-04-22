बदायूं के शादी समारोह में खौफनाक हादसा: आवारा कुत्ते के हमले से 60 से ज्यादा लोग घायल, मचा हड़कंप

Dog Attack Wedding Budaun: बदायूं जिले में एक शादी समारोह के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक आवारा कुत्ता अचानक बैंक्वेट हॉल में घुस आया और लोगों पर हमला करने लगा। यह घटना सोमवार को बिसौली थाना क्षेत्र के बिल्सी रोड स्थित अभिनंदन बैंक्वेट हॉल में हुई, जहां दुल्हन की विदाई चल रही थी। खुशी का माहौल देखते ही देखते चीख-पुकार में बदल गया, जब कुत्ते ने मेहमानों और परिवार के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया।