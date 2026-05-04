ममता की अराजकता ले डूबी! अपर्णा यादव बोलीं- आरजी कर कांड का जनता ने लिया बदला

अपर्णा बिष्ट यादव ने कहा, 'TMC के हार का मुख्य कारण ममता बनर्जी की अराजकता थी। जो महिला 15 साल से मुख्यमंत्री रही हों और आरजी कर केस में उनकी असंवेदनशीलता देखी गई हो, उससे स्पष्ट है कि जनता अब बदलाव चाहती थी। प्रधानमंत्री ने उनकी मां को टिकट देकर बहुत बड़ा कार्य किया। यह एक सशक्त संदेश है कि भाजपा ऐसी सरकार बनाना चाहती है जो महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और न्याय पर बिना किसी समझौते के काम करे।'