कार वर्कशॉप में गैस सिलिंडर लीक से भड़की आग, सामान बचाने में जिंदा जला मासूम, तीन झुलसे

बताया गया कि महावीर की बेटी विनीता की रविवार को लग्न और सोमवार को बारात आनी थी। शादी के लिए खरीदा गया बेड, शृंगारदान और सोफा समेत काफी सामान वर्कशॉप में रखा था। सामान को जलता देख महावीर, रजा हुसैन, अजीत और साहिल उसे बचाने के लिए आग में कूद पड़े, जिससे चारों गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को आनन-फानन में महानगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान अजीत कुमार ने दम तोड़ दिया। अजीत वर्कशॉप में काम करता था। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया है।