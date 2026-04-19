जेल से छूटे हिस्ट्रीशीटर ने नीम के पेड़ से लटककर दी जान, 12 दिन पहले ही आया था घर

परिजनों के मुताबिक रमेश शनिवार रात करीब आठ-नौ बजे खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया था। इसके बाद वह कब घर से निकला और डेढ़ किलोमीटर दूर खेतों तक पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि वह दिन में उसी स्थान पर प्रसाद चढ़ाने भी गया था। परिजनों ने बताया कि रमेश पिछले कुछ दिनों से गुमसुम था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। वह अपनी मां से अक्सर कहता था कि अगर उसे दोबारा जेल जाना पड़ा तो वह सजा नहीं काट पाएगा। उसके व्यवहार में आए बदलाव को लेकर परिवार भी चिंतित था।