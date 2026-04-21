यूपी के इस जिले में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, एसएसपी ने एक झटके में बदल डाले 114 दरोगा-इंस्पेक्टर

पूजा गोस्वामी को थाना भमोरा, आदेश कुमार को फतेहगंज पश्चिमी चौकी, अनूप सिंह को कुतुबखाना, राजीव शर्मा को चौराहा कोतवाली, नितिन राणा को रुहेलखंड और प्रमोद को कानूनगोयान चौकी भेजा गया है। नितेश चौधरी को कुंडरा कोठी, चेतन सिंह को सीबीगंज थाना, बॉबी कुमार को कस्बा बहेड़ी, त्रिवेंद्र कुमार को लाल फाटक और नवनीत को बैरियर वन इज्जतनगर चौकी का प्रभारी बनाया गया है। सेटेलाइट चौकी प्रभारी विनय बहादुर को हटाकर भोजीपुरा थाना भेज दिया गया है। उनकी जगह मयंक भारद्वाज को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कार्रवाई हाल ही में एक नशेड़ी से विवाद के बाद सामने आई थी।