पालतू कुत्ते को जहर पिलाकर खुद भी निगला सल्फास, बंद कमरे में मिले दोनों के शव

थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश चंद्र गौतम के मुताबिक धीरज चंदन ने शाम करीब सवा पांच बजे सूचना दी कि उनका मौसेरा भाई निखिल अरोरा (33) डेलापीर में किराए के मकान में रहता था। वह रोजाना उनके घर खाना खाने आता था, लेकिन उस दिन न आने और फोन न उठाने पर परिजन उसके कमरे पर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था और काफी आवाज देने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सूचना पर पहुंचे कांस्टेबल सौरव कुमार ने वीडियो बनाते हुए दरवाजा तोड़ा, जहां अंदर निखिल मृत अवस्था में पड़ा मिला।