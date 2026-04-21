फर्जी वर्दी में घूम रहा ‘लाड़ला 420’ गिरफ्तार, चौकी से दोस्ती भारी पड़ी, वायरल वीडियो ने खोली पोल, मुकदमा दर्ज

रविवार रात हसन खान ने हद पार कर दी। एक शादी समारोह में डांस कर रहीं दूसरे समुदाय की महिलाओं पर उसने अभद्र टिप्पणियां कीं। इतना ही नहीं, कार चलाते हुए उसने खुद ही इसका वीडियो बनाया और अपमानजनक बातें रिकॉर्ड करता रहा। वीडियो में एक दरोगा के सामने भी वह बेफिक्र नजर आया और याराना अंदाज में वहां से निकल गया। वीडियो वायरल होते ही हिन्दू संगठनों में आक्रोश फैल गया। हिन्दू जागरण मंच के यूथ लीडर हिमांशु पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा कर कार्रवाई की मांग उठाई। मामला तूल पकड़ते ही अफसरों ने सख्त रुख अपनाया और तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए।