खतौनी घोटाले में कानूनगो निलंबित, 100 बीघा जमीन कब्जाने वाले भूमाफिया पर भी लगेगा गुंडा एक्ट

संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 71 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से आठ का मौके पर ही निस्तारण किया गया। किसान कृष्णपाल गंगवार की शिकायत पर जांच में पाया गया कि कानूनगो ताहिर अली ने खतौनी में गलत अंश निर्धारण किया था। मामले की पुष्टि होते ही जिलाधिकारी ने बिना देरी के कानूनगो को निलंबित कर दिया। जनसुनवाई के दौरान राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतों की अधिक संख्या पर डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगले तहसील दिवस तक सुधार नहीं हुआ तो संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।