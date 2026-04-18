नशे के काले साम्राज्य पर बड़ी चोट, ड्रग माफिया अकरम पर एसएसपी का हंटर, एक साल तक नहीं मिलेगी रिहाई

अकरम को 2 जुलाई 2025 को इज्जतनगर पुलिस ने उसके पांच साथियों आसिफ, हारुन, जावेद, राशिद और आदेश तिवारी के साथ गिरफ्तार किया था। उस समय पुलिस ने उनके कब्जे से 3 किलो 526 ग्राम स्मैक बरामद की थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब सात करोड़ रुपये आंकी गई थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1.46 लाख रुपये नकद, सात मोबाइल फोन, स्मैक बनाने के उपकरण भी जब्त किए थे। इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक स्कूटी और मारुति स्विफ्ट कार भी बरामद की गई थी। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अकरम को जेल भेज दिया गया था, जहां वह तभी से निरुद्ध है।