घर में फंदे से लटका मिला युवक का शव, तीन साल पहले मुस्लिम बनकर किया था निकाह, जांच में जुटी पुलिस

परिजनों ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देख दंग रह गए। इमरान छत के कुंडे से रस्सी और चुन्नी के सहारे फंदे पर लटका हुआ था। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। कैंट इंस्पेक्टर संजय धीर ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फील्ड यूनिट ने भी जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कमरे की कुंडी अंदर से बंद नहीं थी, जिससे मामले में अन्य संभावनाओं की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।