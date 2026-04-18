पेंट फैक्टरी में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से धधका गोदाम, एक घंटे तक चला रेस्क्यू, मची अफरा-तफरी

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। साथ ही बीएल एग्रो ऑयल की फायर टीम ने भी मोर्चा संभाला। कर्मचारियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए लगभग एक घंटे तक लगातार अभियान चलाना पड़ा।