टेंडर में ‘फर्जी खेल’ का भंडाफोड़, 4.40 करोड़ की डील रद्द, कागजों में जालसाजी पकड़ी तो निगम ने चला दिया बुलडोजर

दिसंबर में नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जैम पोर्टल के जरिए बड़े कूड़ा वाहनों की खरीद के लिए टेंडर जारी किया था। इसमें दिल्ली की एक कंपनी ने 11 वाहनों की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया और प्रति वाहन करीब 44 लाख रुपये की दर से बोली लगाई। लेकिन आरोप लगे कि कंपनी ने टेंडर की शर्तों से अलग जाकर दूसरे वाहनों के दस्तावेज लगाकर प्रक्रिया में गड़बड़ी की।