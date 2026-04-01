पद की मर्यादा भूले एआरटीओ, मंत्री के सामने झुके… पैर छूते ही वायरल हुआ वीडियो, मचा बवाल

सोमवार को आयोजित इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। जैसे ही मंत्री का काफिला पहुंचा, अधिकारियों और भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसी दौरान एआरटीओ सर्वेश सिंह तेजी से आगे बढ़े और बिना किसी हिचक के मंत्री के पैर छू लिए। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम को देखकर असहज हो गए। हालांकि, एआरटीओ के व्यवहार पर किसी ने मौके पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी जरूर छा गई।