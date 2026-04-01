21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली में दिनदहाड़े महिला की हत्या, घर में घुसकर गला दबाया, CCTV में कैद हुआ हत्यारोपी, जांच में जुटी पुलिस

सुभाषनगर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े एक महिला की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। बदमाश ने उस वक्त वारदात को अंजाम दिया, जब महिला घर में अकेली थी। उसके दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे और भांजी उन्हें लेने गई थी। इसी दौरान आरोपी घर में घुसा और गला दबाकर महिला की हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Apr 21, 2026

बरेली। सुभाषनगर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े एक महिला की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। बदमाश ने उस वक्त वारदात को अंजाम दिया, जब महिला घर में अकेली थी। उसके दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे और भांजी उन्हें लेने गई थी। इसी दौरान आरोपी घर में घुसा और गला दबाकर महिला की हत्या कर दी। वारदात का खुलासा उस समय हुआ जब भांजी शीतल यादव घर पहुंची और अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई।

दरवाजा खटखटाया, जवाब नहीं मिला तो अंदर जाकर देखा शव

जानकारी के मुताबिक, मृतका गीता घर में अकेली थी। दोपहर में जब उसकी भांजी शीतल बच्चों को स्कूल से लेने के बाद घर पहुंची तो कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। शक होने पर उसने गेट खोलकर अंदर प्रवेश किया, जहां गीता का शव जमीन पर पड़ा मिला। यह दृश्य देखकर वह बदहवास हो गई और तुरंत परिजनों को सूचना दी।

छाता और बैग लेकर आया था संदिग्ध, CCTV में कैद हुई हरकतें

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने पर एक संदिग्ध व्यक्ति घर में आता दिखाई दिया है। वह पहचान छिपाने के लिए हाथ में छाता लिए हुए था और उसके पास एक बैग भी था। पुलिस इसी हुलिए के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है।

पति पंजाब में तैनात, मां की मौत से बच्चों का बुरा हाल

मृतका के पति भारत सिंह फौज में हैं और इस समय पंजाब के फिरोजपुर में तैनात हैं। गीता अपने दो बेटों—14 वर्षीय दृश्य और 12 वर्षीय हर्ष—के साथ बरेली में रह रही थी। घटना के वक्त दोनों बच्चे स्कूल में थे। मां की हत्या की खबर मिलते ही बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, कई एंगल से जांच में जुटी पुलिस

एसपी सिटी मानुष पारीक के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला हत्या का है। महिला की गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मौत के समय और कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। पुलिस की कई टीमें सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी हैं। जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Apr 2026 09:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली में दिनदहाड़े महिला की हत्या, घर में घुसकर गला दबाया, CCTV में कैद हुआ हत्यारोपी, जांच में जुटी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अलनिशा रेस्टोरेंट के खाने में डाले जा रहे फंगस लगे काजू, एफएसडीए ने मारा छापा, बीएल एग्रो का तेल-रिफाइंड भी जांच में फेल

बरेली

बरेली को मिला 1090 करोड़ का सुपर डोज, सड़क-रोशनी-पानी से बदलेगा शहर का चेहरा

बरेली

पालतू कुत्ते को जहर पिलाकर खुद भी निगला सल्फास, बंद कमरे में मिले दोनों के शव

बरेली

फर्जी वर्दी में घूम रहा ‘लाड़ला 420’ गिरफ्तार, चौकी से दोस्ती भारी पड़ी, वायरल वीडियो ने खोली पोल, मुकदमा दर्ज

बरेली

10 हजार की रिश्वत लेते ही धरे गए BSA ऑफिस के दो ‘खिलाड़ी’, फाइल पास कराने के नाम पर मांग रहे थे पैसा

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.