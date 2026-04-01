बरेली में दिनदहाड़े महिला की हत्या, घर में घुसकर गला दबाया, CCTV में कैद हुआ हत्यारोपी, जांच में जुटी पुलिस

बरेली। सुभाषनगर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े एक महिला की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। बदमाश ने उस वक्त वारदात को अंजाम दिया, जब महिला घर में अकेली थी। उसके दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे और भांजी उन्हें लेने गई थी। इसी दौरान आरोपी घर में घुसा और गला दबाकर महिला की हत्या कर दी। वारदात का खुलासा उस समय हुआ जब भांजी शीतल यादव घर पहुंची और अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई।