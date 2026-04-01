होमगार्ड भर्ती परीक्षा पर प्रशासन का स्ट्राइक प्लान लागू, डीएम-एसएसपी की दो टूक, बोले- गड़बड़ी की तो बख्शे नहीं जाओगे

रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित रविन्द्रालय में हुई हाईलेवल बैठक में अफसरों को साफ हिदायत दी गई कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। एसपी उत्तरी मुकेश चन्द्र मिश्र, एसपी सिटी मानुष पारीक, एसपी साउथ अंशिका वर्मा, एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान समेत सभी क्षेत्राधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। बैठक का माहौल बिल्कुल वार रूम जैसा रहा, जहां हर बिंदु पर पैनी नजर रखी गई। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष निगरानी तंत्र लगाया जाएगा। पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ हर सेंटर पर चेकिंग सख्त रहेगी, ताकि नकल या किसी भी तरह की साजिश की गुंजाइश खत्म हो सके।