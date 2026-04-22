उर्स-ए-ताजुश्शरिया में बंटेगा इल्म और इलाज का तोहफा: 200 छात्रों को फ्री NEET-इंजीनियरिंग कोचिंग, गरीबों के होंगे मुफ्त ऑपरेशन

इस पहल के तहत कक्षा 6 से 12 तक के यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई के हिंदी व अंग्रेजी माध्यम के जरूरतमंद और मेधावी छात्रों को भी फ्री कोचिंग दी जाएगी। पशुपति बिहार स्थित डेल्टा क्लासेज में 23 अप्रैल से 15 मई तक रजिस्ट्रेशन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक किया जाएगा। वहीं उर्स के दौरान परचम कुशाई, उलेमा-ए-इकराम की तकरीर, कॉन्फ्रेंस और कुल शरीफ जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। यह सभी कार्यक्रम काजी-ए-हिंदुस्तान के जानशीन असजद रजा खान असजद मियां की सरपरस्ती में संपन्न होंगे। उर्स प्रभारी सलमान मियां और फरमान मियां की निगरानी में आयोजन किया जाएगा।