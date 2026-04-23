नाली निर्माण में बड़ा घोटाला: मानकों को ताक पर रखकर हुआ काम, ठेकेदार पर 2 लाख जुर्माना, अभियंताओं पर गिरी गाज

साईं धर्मकांटा से लेकर जगदीप चिकारा के मकान तक चल रहे नाली निर्माण कार्य का जब मौके पर निरीक्षण किया गया, तो कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। करीब 97.93 लाख रुपये की लागत से 15वें वित्त आयोग के तहत हो रहे इस कार्य का ठेका 19 अप्रैल को मेसर्स स्पंदना अग्रवाल को दिया गया था, लेकिन शुरुआत से ही मानकों की अनदेखी सामने आ गई। निर्माण स्थल पर न तो बैरिकेडिंग की गई थी और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था। खुदाई के बाद खुले गड्ढे छोड़ दिए गए थे, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने भी इस लापरवाही पर नाराजगी जताई।