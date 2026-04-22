गंगा एक्सप्रेसवे पर स्कॉर्पियो ने बाइक सवार मां-बेटे को रौंदा, महिला की मौके पर मौत, बेटा गंभीर

घटना की सूचना मिलते ही मूसाझाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तेज रफ्तार और लापरवाही इस हादसे का मुख्य कारण हो सकती है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी चालक की तलाश जारी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।