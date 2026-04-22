बिना नोटिस दिए शिव मंदिर की दीवार तोड़ने पहुंची नगर निगम टीम, हंगामे के बाद बैरंग लौटी

स्थानीय निवासियों ने साफ कहा कि यह मंदिर वर्षों पुराना है और उनकी धार्मिक आस्था का केंद्र है। बिना नोटिस या वैकल्पिक व्यवस्था के इस तरह दीवार तोड़ने की कोशिश को उन्होंने गलत बताया। एक व्यक्ति ने कहा कि टीम अचानक आई और बिना वजह बताए काम शुरू करने लगी, लेकिन सवाल करने पर कोई जवाब नहीं मिला। मौके पर बढ़ते विरोध और तनाव को देखते हुए नगर निगम की टीम ने कार्रवाई रोक दी और वापस लौट गई। हालांकि, टीम की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वे किस आदेश के तहत यहां पहुंचे थे। घटना के बाद भी नगर निगम या प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इससे क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं और लोग असमंजस में हैं।