बरेली में इंडस्ट्रियल सिटी की शुरुआत: 126 हेक्टेयर जमीन खरीद आज से, किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा

बीडीए का दावा है कि दिल्ली हाईवे जैसी प्राइम लोकेशन पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनने से बड़े उद्योगों का आगमन होगा। इससे बरेली और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही, स्थानीय युवाओं के लिए हजारों रोजगार के अवसर भी तैयार होंगे। प्राधिकरण का लक्ष्य है कि भूमि खरीद की प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज गति से पूरा किया जाए, ताकि जल्द ही टाउनशिप के विकास कार्य शुरू किए जा सकें। यह परियोजना बरेली को औद्योगिक नक्शे पर नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।