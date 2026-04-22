बरेली में डीएम के आदेश पर बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बेसमेंट के खुदाई के दौरान हुआ कुछ ऐसा की कांपने लगा तीन मंजिला भवन

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बेसमेंट की खुदाई तय मानकों के विपरीत की जा रही थी। अनुमति कुछ और थी, लेकिन मौके पर उससे ज्यादा गहराई तक और बिना जरूरी सुरक्षा उपायों के खुदाई की गई। इसी वजह से बगल की इमारत की नींव के नीचे की मिट्टी खिसक गई और भवन झुकने लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) के इंजीनियरों की संयुक्त टीम जांच में जुट गई है। टीम तकनीकी पहलुओं की पड़ताल कर रही है और यह देखा जा रहा है कि कहां-कहां लापरवाही हुई।