बरेली को मिला 1090 करोड़ का सुपर डोज, सड़क-रोशनी-पानी से बदलेगा शहर का चेहरा

इस बजट में शहर की सड़कों के निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, शहर को जगमग करने के लिए 30 हजार नई स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना को मंजूरी मिली है। करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से हर वार्ड में 300 से अधिक लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे अंधेरे वाले क्षेत्रों में सुरक्षा और आवाजाही दोनों बेहतर होगी। इसके अलावा शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए टू-डोर कूड़ा कलेक्शन पर 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके जरिए हर घर से नियमित कूड़ा उठान सुनिश्चित करने की योजना है, जिससे शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाया जा सके।