एफएसडीए का छापा… अलनिशा रेस्टोरेंट का खाना फेल, बीएल एग्रो का तेल-रिफाइंड भी निकला खराब

बहेड़ी के बाईपास रोड स्थित सिंह बेबेरेजेज से लिए गए पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (Puraua) के सैंपल में मैग्नीशियम की मात्रा तय मानक से कम पाई गई। रिपोर्ट आने के बाद इसे अधोमानक घोषित कर दिया गया। इससे साफ है कि बाजार में बिक रहा पानी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी संबंधित कारोबारियों को 30 दिन के भीतर अपील करने का मौका दिया है। यदि समय रहते अपील नहीं की गई तो विभाग सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। अपील मिलने पर नमूनों को केंद्रीय प्रयोगशाला भेजकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।