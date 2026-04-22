गंगाशील में मुफ्त लगा मेगा हार्ट कैंप, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैनात, जांच में नहीं लगेगा कोई पैसा 

बरेली। शहर के प्रतिष्ठित गंगाशील अस्पताल में बुधवार (22 अप्रैल) को दिवंगत हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. निशांत गुप्ता की द्वितीय पुण्यतिथि पर निशुल्क हृदय एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस शिविर में मरीजों को मुफ्त परामर्श और जांच की सुविधा मिलेगी।