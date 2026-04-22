बराही जंगल में पुलिस की मुठभेड़, हाफ एनकाउंटर में एक शिकारी गिरफ्तार, साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार

एसपी पीलीभीत सुकीर्ति माधव मिश्रा ने बताया कि मंगलवार देर रात पुलिस को पुख्ता सूचना मिली कि आरोपी नवदिया गेस्ट हाउस के पास सीतापुर ब्रांच नहर किनारे जंगल में छिपे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने चुपचाप जंगल में घेराबंदी कर दी। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन पुलिस का जाल पूरी तरह बिछ चुका था। जैसे ही आरोपियों को पुलिस की मौजूदगी का अहसास हुआ, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से जंगल गूंज उठा। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के दौरान हरजिंदर सिंह (28) के पैर में गोली लग गई, जिससे वह मौके पर ही धर दबोचा गया।