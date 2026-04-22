रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ नवीन मंडी का अफसर, गेहूं खरीद के नाम पर किसान से मांगे थे रुपये

अचानक हुई एंटी करप्शन की इस कार्रवाई से मंडी में अफरा-तफरी मच गई। अन्य व्यापारी और कर्मचारी भी सकते में आ गए। लोगों के बीच चर्चा रही कि लंबे समय से इस तरह की वसूली की शिकायतें सामने आ रही थीं, लेकिन इस बार टीम ने सटीक तरीके से कार्रवाई कर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तार अधिकारी के खिलाफ थाना कटरा में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। एंटी करप्शन अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम लोगों से अवैध वसूली करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।