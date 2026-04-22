जागेश्वर मंदिर गर्भगृह में असलहा पहुंचने पर मचा बवाल, डीएम ने पत्नी संग जारी किया माफी पत्र

डीएम ने स्पष्ट किया कि संध्याकालीन पूजा के दौरान सिपाही पूजा सामग्री लेकर अनजाने में गर्भगृह के भीतर आ गया, जिसे तुरंत बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह अनजाने में हुई गलती थी। अपने बयान में डीएम ने कहा कि वह भगवान जागेश्वर धाम के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगते हैं और समस्त पुरोहित समाज व श्रद्धालुओं से भी इस भूल के लिए माफी चाहते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों अब सतर्क नजर आ रहे हैं, ताकि धार्मिक स्थलों की मर्यादा से जुड़ी ऐसी कोई चूक आगे न हो।