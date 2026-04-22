दिल्ली हाईवे पर बिछी विकास की बड़ी बिसात: बीडीए ने खोला खजाना, पहले दिन किसानों के खातों में 74 लाख ट्रांसफर

शुभारंभ के साथ ही ग्राम रहपुरा जागीर के धर्मपाल, प्रेमराज और गंगा प्रसाद को कुल 74 लाख रुपये का भुगतान किया गया। इतनी बड़ी रकम मिलते ही आसपास के गांवों में भी चर्चा तेज हो गई और अन्य किसान भी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सक्रिय दिखे। इस टाउनशिप के लिए कुल 126.3043 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। इसमें रसूला चौधरी, भिटौरा नौगंवा (फतेहगंज पश्चिमी), चिटौली और रहपुरा जागीर गांव शामिल हैं। दिल्ली हाईवे से जुड़ा यह इलाका आने वाले समय में बड़े उद्योगों का केंद्र बनने की तैयारी में है।