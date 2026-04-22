शुभलेश बने बरेली सपा के जिलाध्यक्ष, विधानसभा चुनावों में पार्टी को मिलेगा अनुभव का लाभ

शुभलेश यादव
बरेली। समाजवादी पार्टी ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए पार्टी के वफादार, कर्मठ, नेतृत्व शिल्पी अनुभवी नेता शुभलेश यादव को एक बार फिर बरेली का जिलाध्यक्ष बना दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनुमति से प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। सपा के निवर्तमान अध्यक्ष शिव चरन कश्यप के हटने के बाद बरेली में सपा जिलाध्यक्ष को लेकर काफी समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।
2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी किसी मजबूत चेहरे की तलाश में थी। कई नामों की चर्चा के बीच आखिरकार पार्टी नेतृत्व ने शुभलेश यादव पर भरोसा जताते हुए उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी है। शुभलेश यादव सपा के जुझारू और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ और पार्टी में कार्य करने का खासा अनुभव है।
शुभलेश यादव पार्टी के पुराने और जमीनी नेता माने जाते हैं। वह पहले भी 2017 से 2019 तक बरेली के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वह प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी काम कर चुके हैं। संगठन में उनकी पकड़ और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत नेटवर्क को इस फैसले की बड़ी वजह माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, शुभलेश यादव को विभिन्न चुनावी प्रबंधन और संगठन विस्तार की जिम्मेदारियां भी दी जा चुकी हैं। उन्होंने कई मौकों पर पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम कर अपनी उपयोगिता साबित की है, जिससे नेतृत्व का भरोसा उन पर लगातार बना रहा।
2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुये शुभलेश यादव को जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी बरेली में अभी तक अंर्तकलह से गुजर रही है। पार्टी संगठन के पदाधिकारी एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते हैं। पार्टी के विधायक और पूर्व विधायक मंच पर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। पार्टी के भीतर की बगावत और कलह को रोकना शुभलेश के लिये एक बड़ी चुनौती होगी। शुभलेश यादव ने कहा कि वह सपा के सिपाही हैं। 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने के लक्ष्य को लेकर काम करेंगे। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का भरोसा दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बरेली में सपा का यह फैसला सामाजिक और संगठनात्मक समीकरणों को साधने की रणनीति का हिस्सा है। अनुभवी और सक्रिय नेता को जिम्मेदारी देकर पार्टी ने आगामी चुनाव से पहले संगठन में नई ऊर्जा भरने की कोशिश की है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग