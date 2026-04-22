शुभलेश बने बरेली सपा के जिलाध्यक्ष, विधानसभा चुनावों में पार्टी को मिलेगा अनुभव का लाभ

2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुये शुभलेश यादव को जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी बरेली में अभी तक अंर्तकलह से गुजर रही है। पार्टी संगठन के पदाधिकारी एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते हैं। पार्टी के विधायक और पूर्व विधायक मंच पर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। पार्टी के भीतर की बगावत और कलह को रोकना शुभलेश के लिये एक बड़ी चुनौती होगी। शुभलेश यादव ने कहा कि वह सपा के सिपाही हैं। 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने के लक्ष्य को लेकर काम करेंगे। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का भरोसा दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बरेली में सपा का यह फैसला सामाजिक और संगठनात्मक समीकरणों को साधने की रणनीति का हिस्सा है। अनुभवी और सक्रिय नेता को जिम्मेदारी देकर पार्टी ने आगामी चुनाव से पहले संगठन में नई ऊर्जा भरने की कोशिश की है।