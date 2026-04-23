‘पापा ही कातिल हैं…!’ CCTV देखकर बेटे की निकली चीख, बरेली में फौजी ने पत्नी का गला दबाकर की हत्या

Bareilly Crime News: "पापा ने मम्मी को मारा है। पापा कई दिनों से छिपकर रह रहे थे, लेकिन उन्होंने हमसे झूठ बोला कि वह पंजाब में ड्यूटी पर हैं। कल वह उस वक्त घर आए जब हम दोनों भाई स्कूल गए हुए थे। उन्होंने मौका पाकर मम्मी की जान ले ली।" यह कहना है 14 साल के मासूम लड़के दृश्य का, जिसने अपनी मां को खो दिया और अपने पिता की असलियत दुनिया के सामने ला दी। गीता की हत्या के बाद दृश्य और उसका छोटा भाई हर्ष पूरी तरह टूट चुके हैं। दोनों बार-बार अपनी मां को याद कर भावुक हो रहे हैं और उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। यह हादसा उनके लिए बेहद दर्दनाक है और उनके लिए यह एक बुरी याद बन चुका है।