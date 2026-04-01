गुपचुप चल रहा था गांजा सप्लाई का खेल, पुलिस ने हाईवे पर मारी रेड, 92 किलो बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार

बरेली। इज्जतनगर इलाके में रविवार को पुलिस ने नशे के बड़े नेटवर्क पर करारा प्रहार किया। पीलीभीत रोड पर पचौरी पेट्रोल पंप के पास हाईवे किनारे कंटेनर से गांजा उतारकर ई-रिक्शा में भरने की तैयारी चल रही थी। सब कुछ चुपचाप, सुनसान जगह पर हो रहा था, ताकि किसी को भनक न लगे। लेकिन पुलिस की नजर पड़ते ही पूरा खेल उजागर हो गया। जैसे ही आरोपी कंटेनर से पैकेट निकालकर ई-रिक्शा में शिफ्ट करने लगे, पुलिस ने दबिश दे दी। तीनों तस्कर भागने की कोशिश भी नहीं कर पाए और मौके पर ही दबोच लिए गए। कार्रवाई इतनी सटीक थी कि कोई भी आरोपी बच नहीं सका।