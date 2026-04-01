बेसमेंट की खुदाई से हिली नींव, झुकी तीन मंजिला इमारत, तीन विभागों की जांच तेज, दोषियों पर जल्द होगी कार्रवाई

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बेसमेंट खुदाई के लिए ली गई अनुमति से अलग तरीके से काम किया जा रहा था। बिना तकनीकी सुरक्षा उपायों के गहरी और अनियंत्रित खुदाई करने से बगल की इमारत की नींव कमजोर हो गई। मिट्टी खिसकने से पूरा ढांचा झुक गया और बड़ा हादसा होते-होते टल गया। घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत मौके पर सुरक्षा उपाय शुरू कराए। इंजीनियरों की देखरेख में झुकी इमारत को सहारा देने के लिए आरसीसी दीवार बनाई जा रही है। साथ ही खाली जगह में मिट्टी का भराव कर जमीन को मजबूत करने का काम जारी है, ताकि इमारत को और झुकने से रोका जा सके।