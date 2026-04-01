मोनार्क फार्म हाउस में शादी से उठाया मासूम, 70 हजार में बेचने की साजिश फेल, 48 घंटे में पुलिस का एक्शन, पांच अपहरणकर्ता गिरफ्तार

घटना 16 अप्रैल 2026 की रात करीब 12:30 बजे की है। इस्लामनगर स्थित मोनार्क फार्म हाउस में विवाह समारोह चल रहा था। इसी दौरान भूखन प्रजापति का एक वर्षीय पुत्र सौरभ कमरे में सो रहा था, जिसे एक महिला चुपचाप उठाकर ले गई। परिजनों की तहरीर पर अज्ञात महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि मुनेश नामक युवक अपनी रिश्तेदार खुशबू के साथ समारोह में आया था। खुशबू ने ही बच्चे का अपहरण किया और उसे आगरा ले जाया गया। वहां खुशबू और उसके मौसा दिनेश ने संतानहीन दंपति को 70 हजार रुपये में बच्चा बेचने की साजिश रची थी। इसके लिए 20 हजार रुपये एडवांस भी ले लिया गया था।