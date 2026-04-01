यात्रियों के सब्र का इम्तिहान खत्म, बरेली से कानपुर के लिए जल्द दौड़ेगी नियमित ट्रेन

बरेली होकर चलने वाली लालकुआं-बंगलूरू विशेष ट्रेन को भी यात्रियों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। शनिवार को 05074 ट्रेन में इज्जतनगर, बरेली सिटी और बरेली जंक्शन से कुल 377 टिकट बुक हुए। जिसमें इज्जतनगर 255, बरेली सिटी 46, बरेली जंक्शन 76, बदायूं 115 और कासगंज में 22 टिकट बुक हुए। इसके अलावा लालकुआं-बंगलूरू विशेष ट्रेन सप्ताह में एक-एक दिन संचालित हो रही है, लेकिन इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए रेलवे इसे नियमित करने की तैयारी में जुट गया है। बरेली से बंगलूरू के लिए हवाई सेवा भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। 16 अप्रैल को 400 से अधिक यात्रियों ने इस रूट पर हवाई यात्रा की, जो बढ़ती मांग का संकेत है।