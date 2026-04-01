महिला आरक्षण बिल गिरते ही बरेली में सियासी बवाल, मुस्लिम महिलाओं का फूटा गुस्सा, विपक्ष के पुतले फूंके

प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के पुतले फूंके। इस दौरान माहौल काफी गर्म रहा। महिलाओं का आरोप था कि विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल को गिराकर खासकर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह बिल महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी देने का बड़ा माध्यम बन सकता था। निदा खान ने कहा कि महिला आरक्षण बिल देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम था, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे रोककर यह साबित कर दिया कि वे महिलाओं के हितों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए यह लड़ाई जारी रहेगी और वे पीछे नहीं हटेंगी।