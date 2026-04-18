पुरानी रंजिश में युवक को गोलियों से भूना, खेत में घात लगाए बैठे हमलावरों ने दिनदहाड़े दिया वारदात को अंजाम

घटना की सूचना मिलते ही सीओ नितिन कुमार और प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले से चल रहे विवाद के बावजूद समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे यह खौफनाक वारदात हो गई। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।