किराए के कमरे में फंदे पर लटका मिला बी-फार्मा छात्र का शव, परिजनों ने कहा- ये आत्महत्या नहीं, हत्या

मृतक की पहचान बदायूं जिले के दातागंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला हरेला निवासी 21 वर्षीय रामकिशोर के रूप में हुई है। वह बरेली के फरीदपुर इलाके में किराए के मकान में रहकर बी-फार्मा तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। गुरुवार शाम पड़ोसियों ने कमरे में उसका शव रस्सी के सहारे लटका देखा और तुरंत पुलिस व परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खुलवाकर शव को नीचे उतरवाया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है।