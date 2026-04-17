चलती कार बनी आग का गोला, 11 लोगों ने कूदकर बचाई जान, हाईवे पर मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार, बिनावर थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगाई कान्तान निवासी 10 लोग हरियाणा से मजदूरी कर एक ही ईको कार में सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही कार बरेली-बदायूं हाईवे पर गांव घटपुरी के पास पहुंची, तभी अचानक वाहन के पिछले हिस्से से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं। कार सवार लोगों ने घबराने के बजाय तुरंत सूझबूझ दिखाई और गाड़ी रोककर सभी को बाहर निकाल लिया। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते वाहन धू-धू कर जलने लगा और हाईवे पर लोगों की भीड़ जुट गई।