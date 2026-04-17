यूपी के इस जिले में चार इंस्पेक्टर समेत 54 पुलिसकर्मी OUT, SSP ने एक झटके में कर दिए रिलीव

सूत्रों के मुताबिक, इन सभी पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर पहले ही अन्य जनपदों में कर दिया गया था। अब एसएसपी ने सख्ती दिखाते हुए सभी को तत्काल रिलीव कर दिया है, जिससे उन्हें नए जिले में जल्द आमद कराने के निर्देश दिए गए हैं।

एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ कर दिया है कि आदेश का पालन हर हाल में करना होगा। किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही वजह रही कि बिना किसी देरी के सभी पुलिसकर्मियों को एक साथ रिलीव कर दिया गया।