सीबीगंज में गरजा बीडीए का बुलडोजर: 12 बीघा में फैला अवैध प्लॉटिंग साम्राज्य मिनटों में जमींदोज, जानें किन-किन पर टूटा कहर

संयुक्त सचिव दीपक कुमार के नेतृत्व में सहायक अभियंता विनोद कुमार, अवर अभियंता संदीप कुमार, सीताराम समेत पूरी प्रवर्तन टीम मौके पर डटी रही। किसी भी विरोध या हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया था। बुलडोजर चलते ही मौके पर भीड़ जुट गई, लेकिन टीम ने सख्ती से कार्रवाई पूरी कराई। बीडीए की इस कार्रवाई ने साफ संदेश दे दिया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के कॉलोनी बसाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लंबे समय से इस क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया।