सिलिंडर धमाके से धधका घर, पलभर में राख हुआ आशियाना… दमकल की टीम ने ऐसे पाया काबू

ग्राम भोना निवासी अशरफ के घर में परिवार की महिलाएं गैस चूल्हे पर खाना बना रही थीं। इसी दौरान अचानक सिलिंडर में विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग सहम गए और देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें तेजी से फैलती गईं और घर में रखा सारा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग की भयावहता को देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए, लेकिन तुरंत हिम्मत दिखाते हुए बचाव कार्य में जुट गए।