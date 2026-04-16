शादी-ब्याह में घरेलू सिलिंडर पर बैन, बरेली में मची अफरा-तफरी… कम पड़ रहे कमर्शियल सिलिंडर

सिलिंडर की कमी को देखते हुए कैटरर्स ने अपनी कार्यशैली में बदलाव शुरू कर दिया है। अब हाफ-फ्राई होने वाले पकवानों को पहले से तैयार किया जा रहा है और मिठाइयां भी आयोजन स्थल पर कम बनाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि गैस की खपत कम हो सके। बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन के संरक्षक गोपेश अग्रवाल ने बताया कि पहले कई आयोजकों ने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से घरेलू सिलिंडर लेकर व्यवस्था की थी, लेकिन अब प्रतिबंध के बाद उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह इसको लेकर नोकझोंक की स्थिति भी बन रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हॉल के अंदर किसी भी कीमत पर घरेलू सिलिंडर से खाना नहीं बनने दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर एसोसिएशन भी कोई सहयोग नहीं करेगा।